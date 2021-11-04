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Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 KASIM CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 KASIM PAZAR

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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