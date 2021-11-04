Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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