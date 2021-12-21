Trabzonspor maçından notlar

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de Altay ile Trabzonspor arasında oynanan 18'inci hafta mücadelesinde her iki takımın teknik direktörleri de ilk 11'lerinde zorunlu ve taktiksel değişiklikler yaptı.

Lider Trabzonspor'da ağrıları nedeniyle Hugo kadroda yer almazken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Dorukhan ve Bakasetas'ı yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Trondsen, Siopis ve Abdülkadir Ömür ilk 11'de şans buldu.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Teknik Direktör Tamer Tuna da yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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