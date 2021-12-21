Trabzonspor maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor maçından notlar

Trabzonspor maçından notlar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de Altay ile Trabzonspor arasında oynanan 18'inci hafta mücadelesinde her iki takımın teknik direktörleri de ilk 11'lerinde zorunlu ve taktiksel değişiklikler yaptı.

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de Altay ile Trabzonspor arasında oynanan 18'inci hafta mücadelesinde her iki takımın teknik direktörleri de ilk 11'lerinde zorunlu ve taktiksel değişiklikler yaptı.

Lider Trabzonspor'da ağrıları nedeniyle Hugo kadroda yer almazken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Dorukhan ve Bakasetas'ı yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Trondsen, Siopis ve Abdülkadir Ömür ilk 11'de şans buldu.

Altay'da ise sakatlığı bulunan İbrahim kadroya alınmazken, Eren ve Rayan kulübeye çekildi. Teknik Direktör Mustafa Denizli bu 3 ismin yerine Zeki, Kappel ve Bamba'ya ilk 11'de görev verdi.

Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho, sakatlığı bulunan Nwakaeme, İsmail Köybaşı ve kaleci Erce müsabaka kadrosunda yer almadı. Altay'da ise Erhan, Björkander ve kadro dışı kalan Tolga takım listesinde yer bulamadı. Altaylı Ceyhun Gülselam, eski takımına karşı yedek soyundu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı müsabaka öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Teknik Direktör Tamer Tuna da yer aldı.


Süper Lig tarihinde eşi benzeri görülmedi! Herkes Emre Belözoğlu'nun kırdığı rekoru konuşuyor

Süper Lig tarihinde eşi benzeri görülmedi! Herkes Emre Belözoğlu'nun kırdığı rekoru konuşuyor

 Emre Belözoğlu, Süper Lig'i dize getirdi! Başakşehir'in karşısında Giresunspor da duramadı

Emre Belözoğlu, Süper Lig'i dize getirdi! Başakşehir'in karşısında Giresunspor da duramadı

 Adana'da goller peş peşe geliyor! Fark bir anda 2'ye çıktı

Adana'da goller peş peşe geliyor! Fark bir anda 2'ye çıktı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title