Trabzonspor maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 6 değişiklik

Savunma sil baştan

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam üstlendi.

Geçtiğimiz sezon sonunda siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, Avrupa kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve sonrasında Trabzonspor'a imza atmıştı. Dorukhan Toköz, Trabzonspor formasıyla ilk kez Vodafone Park'ta görev yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Bruno Peres'in yokluğunda mücadeleye 11'de başladı.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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