Trabzonspor maçından notlar
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Trabzonspor maçından notlar

19.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:04
Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaptı. 

Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor. İstanbul ekibinde; Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Aleksic, Giuliano, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısına şu ilk 11 ile çıktı: "Mert- Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz, Berkay, Fernendes, Crivelli."

TRABZONSPOR'DA 11 EKSİKBordo mavili takımda koronavirüs vakalarının artması, cezalı ve sakat oyuncuların da fazlalığı nedeniyle 11 eksik bulunuyor. Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır, Majid Hosseini, Marlon, Baker, Arda Akbulut, Serkan Asan hastalıkları nedeniyle; Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Anders Trondsen sakatlıkları; Anthony Nwakaeme ise cezası nedeniyle Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Abdullah Avcı, Başakşehir karşısına şu ilk 11 ile çıktı: "Kağan- Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Faruk Can, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Yunus, Djaniny."İKİ TAKIMDA DA 3'ER İSİM SINIRDA 

Hem Trabzonspor'da hem de Medipol Başakşehir'de 3 isim sarı kart sınırında yer alıyor. Turuncu lacivertlilerde Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner; Trabzonspor da ise Edgar Ie, Vitor Hugo ve Abdulkadir Parmak müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Başakşehir gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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