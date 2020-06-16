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Trabzonspor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor maçından notlar
16.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:49
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda 20: 45'te başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının 11'ine göre 4 değişik isimle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Ozan Tufan ile ameliyat olan Max Kruse kadroda yer almazken, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Mevlüt ve Ferdi'nin yerine Tolga Ciğerci, Miha Zajc, Vedat Muric ile Hasan Ali Kaldırım forma giyen isimler oldu.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına şu 11'le çıktı: "Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Zajc, Rodrigues, Vedat Muriç"HASAN ALİ VE VEDAT 11'DESarı-lacivertlilerde sakatlığı son bulan Vedat Muriç ile sarı kart cezalısı sona eren Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçında ilk 11'de görev aldı.Fenerbahçe'de Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Kayserispor maçında sarı kart cezası bulunduğu için görev alamayan Hasan Ali Kaldırım, bordo-mavili ekiple oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç ise sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta mücadeleye yedek soyunmuştu. Başarılı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.MEHMET EKİCİ'NİN YERİNE ZAJCFenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'a görev verdi. Ligde oynanan Kayserispor maçında Mehmet Ekici'ye ilk 11'de görev veren Karapınar, Trabzonspor mücadelesinde Zajc'a forma verdi.AHMET AĞAOĞLU TAKIMI YALNIZ BIRAKMADIFenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan kupa rövanş maçına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımla birlikte geldi. Bordo-mavili takımı yalnız bırakmayan Ağaoğlu, takım otobüsünde yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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