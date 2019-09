Trabzonspor maçından notlar

19.09.2019 20:13

Kaynak: DHA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Getafe karşısında ligde Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmadaki kadroya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Karaman, sakatlığı bulunan ve kadroda yer almayan Fernandes'in yanı sıra Abdulkadir Parmak'ı bu maçta yedek kulübesinden oturturken, bu oyuncuların yerine Campi ile Doğan'a görev verdi.DOĞAN ERDOĞAN İLK KEZTrabzonspor'da orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Getafe maçıyla birlikte Trabzonspor formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncu ayrıca kariyerinde de bir Avrupa karşılaşmasında da ilk kez 11'de maça başladı.GETAFE'DE 9 DEĞİŞİKLİKGetafe teknik direktörü Jose Bordalas ise La Liga'da Real Betis ile oynadıkları maçın 11'ine göre Trabzonspor karşısında 9 farklı oyuncuya forma verdi. Jose Bordalas, Real Betis karşısında forma giyen Soria, Cabrera, Cucurella, Suarez, Arambarri, Maksimovic, Jason, Mata ve Molina'nın yerine Trabzonspor karşısında Chichizola, Bruno, Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Rodriguez ve Gallego'yu ilk 11'de sahaya sürdü.TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADITrabzonsporlu taraftarlar, Getafe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını dolduran bordo-mavililer maç öncesi de ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Ev sahibi ekibin tribünlerinde ise büyük boşluklar olduğu gözlendi.MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİUEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe CF maçı öncesi Trabzonspor yönetim kuruluna Getafe kulübü tarafından dostluk yemeği verildi. Yemeğe bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'in yanı sıra Genel Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu üyelerinden Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş ve Tuncay Uzunal, Genel Müdür Sinan Zengin, Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu ile Getafe CF Kulübü Başkanı Ángel Torres Sánchez, Başkan Yardımcıları Felipe Triguero ve Valentín Sánchez, Yönetim Kurulu üyelerinden Fernando Santos de la Parra, Damián Jimenez ve Juan Leif Pérez Presus, Genel Müdür José María Durán ve Operasyon Müdürü Nerea Alonso katıldı. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından günün anısına Getafe başkanı Ángel Torres'e Trabzonspor forması hediye edildi. Getafe Yönetim Kurulu da bordo-mavililere çeşitli hediyeler takdim etti.BÜYÜKELÇİ ERGİNAY'DAN TRABZONSPOR 'UN KAMPINA ZİYARETMadrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Getafe karşılaşması öncesi Trabzonspor'un kampını ziyaret etti. Burada başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek kafileye başarılar dileyen Erginay'a Ağaoğlu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Cihad Erginay'a günün anısına Trabzonspor forması hediye edildi.