Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılarını ise Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

Kritik karşılaşmada iki takımın sahada yer alacağı 11'ler şu şekilde:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Peres, Denswil, Ahmetan Kaplan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Demirören Haber Ajansı - Spor