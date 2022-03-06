Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılarını ise Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

Kritik karşılaşmada iki takımın sahada yer alacağı 11'ler şu şekilde:

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Peres, Denswil, Ahmetan Kaplan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius


Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title