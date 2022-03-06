Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılarını ise Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.
Kritik karşılaşmada iki takımın sahada yer alacağı 11'ler şu şekilde:FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Peres, Denswil, Ahmetan Kaplan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Demirören Haber Ajansı - Spor