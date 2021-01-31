Trabzonspor maçına sakatlıklar damga vurdu
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Trabzonspor maçına sakatlıklar damga vurdu

31.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:19
Trabzonspor maçına sakatlıklar damga vurdu

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ın 1'inci dakikada sakatlanmasının ardından 11'inci dakikada bu kez Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz sakatlık yaşadı.

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ın 1'inci dakikada sakatlanmasının ardından 11'inci dakikada bu kez Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz sakatlık yaşadı. Rıdvan, sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Topla hareketlenen Ekuban'ı yakalamaya çalışan Rıdvan Yılmaz, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Sedye ile sahayı terk eden genç oyuncunun yerine 14'üncü dakikada N'Sakala oyuna dahil oldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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