Trabzonspor maçı sonrası yönetici ve futbolcular PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçındaki saha olayları ve maç sırasında sosyal medyadan yapılan paylaşım nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, oyuncular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile Trabzonsporlu futbolcu Puchacz da çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya yapılan sevk raporları şu şekilde:

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ZÜLFİNAZ VURAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Spor