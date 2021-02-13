Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Gaziantep FK maç sonucu kaç kaç? Trabzonspor özet izle! Trabzonspor golleri izle!
Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Gaziantep FK maç sonucu kaç kaç? Trabzonspor özet izle? Trabzonspor golleri izle! İşte, Trabzonspor golleri ve özeti!
SüperLig'de heyecan devam ederken TrabzonsporGaziantep FK maçının detayları merak edildi. Sporseverlerin yakından takip ettiği maç sonrası Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? TrabzonsporGaziantep FK maç sonucu kaç kaç merak edildi. Trabzonspor özet izle! Trabzonspor golleri izle!
TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Bordo mavili takım, ligin 25. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 1-0 galip geldi.
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor, son anları nefes kesen mücadelede Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı..