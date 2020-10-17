Trabzonspor - M.Başakşehir Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Trabzonspor - M.Başakşehir yarın karşı karşıya gelecek. Maç 17 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Trabzonspor - M.Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?