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Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk oluyor

Trabzonspor, yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor karşısında 2019-20 sezonunu ikinci tamamlama mücadelesi verecek.

Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk oluyor
24.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:59

Trabzonspor, yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor karşısında 2019-20 sezonunu ikinci tamamlama mücadelesi verecek.

Süper Lig'de şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran ve son haftaya 62 puanla ikinci sırada giren Trabzonspor, sezonu 60 puanla üçüncü sırada bulunan Demir Grup Sivasspor önünde tamamlamak için sahaya çıkacak. Bordo-mavililerin, Kayseri deplasmanında mağlup olması, Sivasspor'un ise Göztepe deplasmanında kazanması halinde Trabzonspor ikinciliği de kaybedecek. Beraberlik durumunda ise Trabzonspor sezonu ikincilikle tamamlayacak. Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

NEWTON'UN İLK MAÇITrabzonspor'da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen yardımcı antrenör Eddie Newton da bu maçla birlikte ilk sınavını verecek. Newton'un Kayserispor mücadelesi öncesi yapılan son antrenmanda yedek ağırlıklı bir kadro denediği, bazı değişiklikler yapabileceği öğrenildi. 29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde ligi ikinci bitirme noktasında Kayserispor karşılaşmasının da önem taşıması nedeniyle Newton'un ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.MUHTEMEL KADROBordo-mavililerin yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth."SAKATLAR: Ahmet Canbaz, NwakaemeCEZALI: Yok

Kaynak: DHA

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