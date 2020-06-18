Trabzonspor lige döndü Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

- Trabzon

Kaynak: DHA