Trabzonspor ligde 2 hafta sonra kazandı
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Trabzonspor ligde 2 hafta sonra kazandı

20.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:23
Trabzonspor ligde 2 hafta sonra kazandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, ligde 2 hafta aradan sonra kazandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, ligde 2 hafta aradan sonra kazandı.

Ligin son 2 haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan ve rakip sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, MKE Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişatını sonlandırdı.

Karadeniz ekibi, ligde puanını 55'e yükseltip, 4. sıradaki yerini korudu.

En farklı galibiyeti

Trabzonspor, 4-1'lik sonuçla bu sezon en farklı galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Bordo-mavililer, ayrıca ligde bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Djaniny cezalı

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny, cezalı duruma düştü.

Ligde 4. sarı kartını gören bordo-mavili futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında takımda yer alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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