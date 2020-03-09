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Trabzonspor, liderlik peşinde

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, şampiyonluğa giden yolda rakibini yenerek tekrar liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

09.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:42
Trabzonspor, liderlik peşinde

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, şampiyonluğa giden yolda rakibini yenerek tekrar liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşen bordo-mavililer, daha sonraki hafta Medipol Başakşehir'e liderliği kaptırmıştı.

Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.

Çimşir, yenilmezlik serisi

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Çimşir ile ligde 7 maçta mağlubiyet hiç yaşamazken 5 maçtan galibiyetle, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Doğan: "Biz şampiyon olacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Kulübümüze ilk günkü gibi sahip çıkacağız. Bir ve beraber olacağız. Gün Trabzonspor'umuzun yanında durma günüdür. Ne bir eksik, ne bir fazla. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu mesajı verdi. Herkes, her şeyi bir kenara bırakarak Trabzonspor'umuzun şanlı bayrağı altında toplansın. 'O' sene 'bu' sene. Biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ise bu hafta oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarının bir sezona bedel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hava puslu, meydanı boş bırakmayalım. Kötü mü oynuyoruz, işte siz ayağa kaldırın, siz ateşleyin. 1 galibiyetle 1 haftamızın iyi geçtiğini unutmayın. Bu hafta ise neredeyse bir sezona bedel. Çarşamba Malatya, pazar Başakşehir, pazartesi de milat olsun. Zirveye giden yol dikenlerle kaplı. Sinsice oyunlar oynanıyor, çünkü korkuyorlar. Sonuca ulaşınca, zirveye mazimizdeki gibi ambargo koyacağımızı biliyorlar. Tahriklere kapılmadan bir olalım, yan yana olalım. Tek yumruk olursak, inanırsak büyük sevinci yaşayan taraf biz olacağız."

Da Costa, Messias ve Guilherme yok

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri bildirildi.

Karadeniz ekibinde Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor, Joao Pereira ve Majid Hosseini'nin durumlarının ise antrenmanların ardından netleşeceği belirtildi.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanın ardından kente gelerek dün Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, yarın hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.

Karadeniz ekibi, karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönerek Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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