Trabzonspor kuvvet çalıştı
07.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:53
Trabzonspor, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği kuvvete dayalı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti.
Trabzonspor, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği kuvvete dayalı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncular teknik direktör Hüseyin Çimşir nezaretinde 3 futbolcudan oluşan 7 grup halinde nordbord, hamstring, kuvvet ve maksimum aerobik hız testleri gerçekleştirdi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: DHA