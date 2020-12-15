Trabzonspor kupada tur hedefliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, yarın 5'inci turda sahasında konuk edeceği Adana Demirspor'u mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, yarın kupadaki ilk sınavında sahasında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 18.15'te başlayacak karşılaşmada hakem Alper Çetin düdük çalacak.KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYORTrabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yoğun fikstürü de göz önünde bulundurarak kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı'nın Adana Demirspor karşısında kalede ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Abdülkadir Ömür, Diabate, Abdulkadir Parmak ile Bilal'e görev vermesi beklenirken, diğer mevkilerde rotasyona gidebileceği öğrenildi.MUHTEMEL KADROKaradeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: "Erce- Serkan, Hosseini, Hüseyin, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Safa, Bilal, Diabate, Afobe."SAKAT: YokCEZALI: Yok- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM