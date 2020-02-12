Haberler » Spor » Trabzonspor kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maça hazır - Spor

Trabzonspor kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maça hazır

Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

12.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:24
Trabzonspor kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maça hazır

, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı Ziraat çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, saat 14.00'te kara yolu ile Trabzon'dan Erzurum'a giderek yarınki maç öncesi kampa girecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler