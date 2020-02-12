Trabzonspor kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maça hazır
Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, saat 14.00'te kara yolu ile Trabzon'dan Erzurum'a giderek yarınki maç öncesi kampa girecek.