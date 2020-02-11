Haberler » Spor » Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

11.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:48
Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle dün kondisyon salonunda antrenman yapan bordo-mavililer, karla kaplı sahanın temizlenmesinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.

Birinci gruptaki oyuncuların kuvvet antrenmanı ve taktiksel çalışmalar, ikinci gruptaki oyuncuların da sadece taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Erzurum'a gidecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler