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Trabzonspor kupa finali öncesi Şampiyonlar Lig bileti almayı hedefliyor

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan Trabzonspor'da bitime bir hafta kala ikincilik koltuğu da tehlikeye girdi.

Trabzonspor kupa finali öncesi Şampiyonlar Lig bileti almayı hedefliyor
21.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:31

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan Trabzonspor'da bitime bir hafta kala ikincilik koltuğu da tehlikeye girdi. Bordo-mavililer, Kayserispor maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi bileti alıp Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkmayı hedefliyor.

Süper Lig'de korona virüs salgını öncesi zirvede yer alan Trabzonspor, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı 7 maçta yaşadığı 12 puan kaybıyla şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdı. 7 maçlık periyodun 5'inde puan kaybeden bordo-mavililer, kayıpların tamamını da önde götürdüğü maçlarda yaşarken, kötü gidişat sonrası Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı.

Pandemi Trabzonspor'a yaramadı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala Başakşehir ile verdiği zirve yarışında şampiyonluğa havlu atan Trabzonspor, korona virüs sonrası hedeflerinin uzağında kaldı. Salgın öncesi ligde zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen bordo-mavili kulüp en büyük hedefinden koparken, morallerin bozuk olduğu süreçte Kayserispor maçını kazanarak Şampiyonlar Lig'i bileti alıp, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor karşısına daha diri ve moralli çıkmayı hedefliyor.

Yeri sağlam değil

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan Trabzonspor'da bitime bir hafta kala ikincilik koltuğu da tehlikede. Yaşanan puan kayıpları sonrası morallerin bozulduğu bordo-mavililerde, Sivasspor ile arasındaki puan farkı 2'ye indi. Ligin 34. haftasında Sivasspor Göztepe'yi yener, Trabzonspor ise Kayserispor deplasmanında kaybederse, bordo-mavililer ikincilik koltuğundan da olacak. Karadeniz temsilcisi buradan alacağı puan yada puanlarla Şampiyonlar Ligi bileti alabilecek.

Artık hedef 1+1 kupa

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 29 Temmuz'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanması durumunda sezonu 1 kupa ile tamamlayacak ve gelecek sezon öncesi TFF Süper Kupa'da mücadele etmeye hak kazanmış olacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
UEFA: Trabzonsporun 1 yıl UEFA''dan men cezası yok mu nasıl alacak şampiyonlar ligi biletini? ceza kaldırıldı da benim mi haberim yok
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