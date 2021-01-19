Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik: "Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluşmuştur"
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Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik: "Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluşmuştur"

19.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:48
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik:

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu bildirildi.

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Çelik, futbolcunun tedavisine ilişkin gerekli planlamanın yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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