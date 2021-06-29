Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu yarın yapılacak

Trabzonspor Kulübü mali olağan genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

Trabzonspor Kulübü mali olağan genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

Bordo-mavili kulübün 21 Haziran'da yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, yarın çoğunluk aranmadan KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Olağan genel kurulda, divanın oluşturulmasının ardından derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşülecek. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak.

Eski başkanlardan Muharrem Usta ile kulüp arasında yapılan sulh ve ibra protokolü de genel kurul onayına sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç