Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, 22 Aralık'ta vefat eden Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, 22 Aralık'ta vefat eden Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Denetim kurulu başkanı Mahmut Ören, başkan vekili İsmet Keskin, üye Adil Kocabaş, sicil kurulu başkanı Osman Çavuşoğlu, başkan vekili Hasan Basri Halisçelik, üye Gürhan Kulaçoğlu, arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih Uzun, istişare kurulu başkan vekili Erol Tuna ve genel sekreter Kenan Atalay, Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Kurul başkan ve üyeleri, Özkan Sümer'in yeğeni Abdulkadir Sümer'in de bulunduğu ziyarette Sümer'in mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı