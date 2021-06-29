Trabzonspor Kulübünün eski asbaşkanlarından Hikmet Onur vefat etti
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Trabzonspor Kulübünün eski asbaşkanlarından Hikmet Onur vefat etti

Trabzonspor Kulübünün eski asbaşkanlarından Hikmet Onur vefat etti
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hikmet Onur, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hikmet Onur, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz döneminde asbaşkanlık görevinde bulunan Hikmet Onur için bordo-mavili kulüp, başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Eski Asbaşkanlarımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Hikmet Onur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hikmet Onur'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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