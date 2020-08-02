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Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzonspor Kulübünün 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı
02.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:49

Trabzonspor Kulübünün 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kulübün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve diğer ilgililer, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sürmen, törende yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un şanlı bir tarihe sahip olduğunu belirterek, kulübü kuran, yaşatan ve değer katan başta kurucu başkanları ve üyeleri olmak üzere bugüne kadar emek veren ve alın teri döken tüm değerlere şükranlarını sundu.

Kendilerine emanet edilen Trabzonspor'un çok güzel günler yaşadığını, aynı zamanda da çok zor günler geçirdiğini vurgulayan Sürmen, "Bugün 53. yaşına giren kulübümüz, yeniden ayağa kalkmak için büyük uğraşlar veriyor." dedi.

Sürmen, bunu başarmak için herkese görev düştüğünün altını çizerek, "O yüzden herkesin elini taşın altına koyması ve 'Sadece Trabzonspor' diyerek kulübüne sahip çıkması lazım. Aramızda fikir ayrılıkları olabilir, bunlar doğaldır. Fikirler çarpışsın ama çatışmasın. Kavga bize her zaman zarar verdi. Bunu hep gördük ve yaşadık. Elbette eleştireceğiz ama kulübümüzün yanında olacağız. Yaşasın Trabzonspor." diye konuştu.

Sağıroğlu: "Biz, bir ve beraber olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur"

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ise kulübün bir parçası olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Trabzonspor'un 53 yaşında olduğunu dile getiren Sağıroğlu, "Geçmişten bugüne mazisi tertemiz olan kulübümüz, geleceğe emin adımlarla yürüyor. Başta başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlarım, camiamızın bütün değerleri son 2,5 yılda verilen büyük mücadeleye inanılmaz katkılar sağladı. Biz, bir ve beraber olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu, Trabzonspor'un üst kimlikleri olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"O kimliğin altında hepimiz nefes alıyoruz. Birbirimizin nefesini kesmek yerine, nefes olmalıyız. Trabzonspor'umuzun kurucu başkanları Sayın Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu'na, kurucu üyelerimize, tarihten bugüne bu kulübü efsane yapan tüm değerlerimize minnet duyuyoruz. Hayatta olan iki kurucu üyemiz Nizamettin Algan ve Salih Erdem'e de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Onlar olmasaydı, bizler bugün burada olmazdık. Ne mutlu ki böyle bir kulüp kurdular, bu kulübü yaşattılar ve bugünlere getirdiler. O yüzden bizim sorumluluğumuz ağır. Bu sorumluluk altında Trabzonspor'umuzu geleceğe taşımak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum, nice yıllar diliyorum."

Törene, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, TS Club ve Tesisler Sorumlusu Dursun Ali Sakarya, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, Sicil Kurulu Üyesi Adnan Yavuz da katıldı.

Kaynak: AA

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