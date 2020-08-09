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Trabzonspor Kulübünden spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübünden spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı
09.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:45

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, spor camiasına ve beIN Sports'a başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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