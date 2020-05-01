Trabzonspor Kulübünden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
01.05.2020 00:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:20
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA