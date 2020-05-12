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Trabzonspor Kulübünden Hemşireler Günü mesajı

Trabzonspor Kulübü, "Hemşireler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübünden Hemşireler Günü mesajı
12.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:58

Trabzonspor Kulübü, "Hemşireler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Mesleklerini sabır, vefa ve özveri ile yaparak hayatlarını insanlığa hizmete adayan ve her birimizin yaşamında unutulmaz bir yeri olan değerli hemşirelerimizin günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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