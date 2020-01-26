Trabzonspor Kulübünden Fenerbahçe'nin açıklamasına tepki Açıklaması

26.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:26

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Kulübünün, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından internet sitesinden yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemesi kararına yönelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara karşı açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

"İnsanlık adına utançla takip ettik"

Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Trabzonspor Kulübü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bize ait olmayan sebeplerden ötürü açıklama yapmamız nedeniyle Elazığ ile Malatya halkından ve tüm Türkiye kamuoyundan özür diliyoruz! Ülke olarak adeta seferberlik başlattığımız, kurtulacak her bir can için dualar ettiğimiz bu günlerde tek gündemleri 'ertelenen maçın oynanması' olan Fenerbahçe Spor Kulübünün açıklamasını insanlık adına büyük bir utançla takip ettik. Kadınların, çocukların, ailesinin üstüne siper olan babaların cenazeleri enkaz altından çıkarken bir spor kulübünün bu denli küçülebileceğini tahayyül edemezdik. Yüzlerce insan, enkaz altından gelecek bir ses, bir nefes için çırpınırken Fenerbahçe Spor Kulübünün maçta çıkacak kartların, 90 dakika-120 dakika gibi hesapların peşinde koşmasının yorumunu toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz!"

"Kulübümüzün erteleme talebi olmamıştır"

Açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması için TFF yetkililerinin bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle müsabakanın ileri bir tarihte oynanmasının uygun olacağını dile getirdikleri aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu da rakip takımın görüşünün ne olduğunu sormuş ve TFF yetkilileri tarafından Adil Gevrek ile yapılan görüşmede, Gevrek'in de müsabakanın ileri bir tarihte oynanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdiği ifade edilmiştir. Bunun üzerine başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörümüz Sayın Hüseyin Çimşir'in görüşünü almış ve Sayın Çimşir, 'Biz hazırız ancak her türlü karara da saygı duyarız.' demiştir. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu, bu görüşmenin ardından TFF yetkililerine 'Hassasiyetinizi anlıyoruz, vereceğiniz karara saygı duyacağız.' diyerek görüşümüzü belirtmiştir. Kulübümüzün internet sitesinden de bu yönde açıklama yapılmıştır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki kulübümüzün ne resmi ne de şifahen Türkiye Futbol Federasyonundan müsabakanın ertelenmesine dair hiçbir talebi olmamıştır. Söz konusu talep Türkiye Futbol Federasyonundan gelmiştir."

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in akşam saatlerinde bir televizyon programına bağlandığının belirtildiği açıklamada, "Gevrek, sebebini bilemediğimiz bir biçimde kendi sözlerini inkar yolunu seçmiş, karşılaşmanın kulübümüzün talebiyle ertelendiğini ifade etmiş, tek taraflı alınan bu kararın adaletle bağdaşır hiçbir tarafı olmadığı şeklinde şaşkınlık verici açıklamalarda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

"Gevrek'in açıklamalarından hareketle Fenerbahçe Spor Kulübünün ilk etapta öğle saatlerinde organik ve inorganik olarak beslediği sosyal medya trolleri tarafından daha sonra da kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamayla konu ahlaki sınırları aşan bir boyuta taşınmıştır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor camiası gibi Türkiye'nin gözü ve kalbi 788 artçı depremin olduğu, binlerce vatandaşın çadırlarda sabahladığı Elazığ ve Malatya'da atarken, Fenerbahçe Spor Kulübünün kalbinin maçta çıkacak kartlarda atması, kamuoyunun da takdir edeceği şekilde büyük bir insaniyet sorunudur! Öyle bir insaniyet sorunu ki teknik direktörleri Ersun Yanal'ın 'Trabzonspor maçının iptali doğru. Orada böyle bir ortamda maç oynamak doğru değildi' şeklindeki açıklamasını 24 saat geçmeden yalanlamaktan çekinmemişlerdir. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, önce Antalya'da kulübümüzü hedef alan saldırgan açıklamaları bugün de sosyal medya-resmi medya organları üzerinden devam eden operasyonel faaliyetleri bize şunu göstermektedir! Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını saha dışına taşıyarak ortamı germek, geçmiş yıllarda olduğu gibi maçı tamamlatmamak ve masa başında kazanmaktır. Ancak hiçbir şey artık dün değildir! Trabzonspor Kulübü olarak, büyük bir hezeyan ve çaresizlik içerisinde bulunan Ali Koç'un gerginlikten sonuç çıkarmaya çalıştığını çok iyi anlıyor, hiçbir şart ve koşulda camiamızla beraber bu gerginliğin bir parçası olmayacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Kaynak: AA