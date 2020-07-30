Trabzonspor Kulübünden CAS kararı açıklaması Açıklaması Trabzonspor Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri nedeniyle yaptıkları itirazın reddedilmesine ilişkin 45 sayfalık gerekçeli kararın kulübe ulaştığını, incelemenin ardından gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri nedeniyle yaptıkları itirazın reddedilmesine ilişkin 45 sayfalık gerekçeli kararın kulübe ulaştığını, incelemenin ardından gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, UEFA'nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu "Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men" kararının kulüp tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"CAS'ın bugün resmi internet sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA'nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır. CAS'ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2,5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir. Bu incelemenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. "

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor Kulübü ise CAS'a itiraz etmişti.

Kaynak: AA