Trabzonspor Kulübünden Açıklama Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, TS Club'ın tek satış noktaları olduğunu, bu nedenle taraftarların kulüp adına aradığını söyleyenlere itibar etmemelerini istedi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz adına aradığını söyleyerek atkı satışı yapan Ser-Sa şirketi ile aramızda hiçbir ticari bağ kalmamıştır. Söz konusu şirket ile gerçekleştirilen sözleşme feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, kulübün adının izinsiz şekilde kullanılması nedeniyle gerekli yasal işlemlerin de başlatıldığı vurgulanarak, "TS Club tek satış noktamızdır. Bu nedenle taraftarlarımızın, kulübümüz adına aradığını söyleyen çağrılara itibar etmemesini istiyoruz." denildi.