Trabzonspor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttı
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Trabzonspor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttı

Trabzonspor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için özel klip hazırladı.

Trabzonspor Kulübü, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için özel klip hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan klipte, Trabzon'un simgesel müzik aleti kemençenin yapımı anlatılarak, formaların tanıtımı yapıldı.

Klipte Trabzon'u anlatan taka, balıkçılık mesleği, sisli dağlar, yaylalar, Akyazı Stadyumu, horon ve taraftarların görüntülerine de yer verilirken, bordo-mavililerin Trabzonspor'un şampiyonluğunda kemençe çalmayı hayal ettikleri ifade edildi.

Yayımlanan klipte yeni formaların gücü kemençenin özellikleriyle karşılaştırılarak, "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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