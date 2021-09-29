Trabzonspor Kulübü ve yönetici Ömer Sağıroğlu PFDK'ye sevk edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor Kulübü ve yönetici Ömer Sağıroğlu PFDK'ye sevk edildi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Trabzonspor Kulübü ve yönetici Ömer Sağıroğlu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü ve bordo-mavili yönetici Ömer Sağıroğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü ve bordo-mavili yönetici Ömer Sağıroğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamadaki hakaretler nedeniyle disipline gönderildi.

Bordo-mavili kulübün yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun da aynı nedenden dolayı PFDK'ye sevkine karar verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası

Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası

 Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonspor Kulübü ve yönetici Ömer Sağıroğlu PFDK'ye sevk edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 18:36:40. #1.11#