Trabzonspor Kulübü, Tanju Gürsu'yu andı
Trabzonspor Kulübü, eski yönetici, divan kurulu üyesi ve sanatçı Tanju Gürsu için anma mesajı yayımladı.
07.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:43
Trabzonspor Kulübü, eski yönetici, divan kurulu üyesi ve sanatçı Tanju Gürsu için anma mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "7 Haziran 2016'da kaybettiğimiz eski yöneticimiz ve divan kurulu üyemiz sanatçı Tanju Gürsu'yu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. " ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA