Trabzonspor Kulübü, Tanju Gürsu'yu andı Trabzonspor Kulübü, eski yönetici, divan kurulu üyesi ve sanatçı Tanju Gürsu için anma mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, eski yönetici, divan kurulu üyesi ve sanatçı Tanju Gürsu için anma mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "7 Haziran 2016'da kaybettiğimiz eski yöneticimiz ve divan kurulu üyemiz sanatçı Tanju Gürsu'yu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. " ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA