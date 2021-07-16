Trabzonspor Kulübü, loca satışlarına başlıyor

Trabzonspor Kulübü, 2021-2022 sezonu için loca satışlarına başlayacağını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, 2021-2022 sezonu için loca satışlarına başlayacağını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medical Park Stadyumu'nda yeni sezonda geçerli ve tam kapasite kullanıma açık olacak locaların doğu tarafında kalanların zeminin yükseltildiği, güvenlik ve görüş standartlarının da iyileştirildiği belirtildi.

Açıklamada, KDV dahil loca fiyatlarının BATI VIP 750 bin lira, köşe 400 bin lira, doğu 400 bin lira, kale arkalarının ise 150 bin lira olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç