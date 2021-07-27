Trabzonspor Kulübü kuruluşunun 54. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor
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Trabzonspor Kulübü kuruluşunun 54. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor

Trabzonspor Kulübü kuruluşunun 54. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü'nün 54. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek "Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak" etkinliğinin ilk meşalesini Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yakacağını bildirildi.

Trabzonspor Kulübü'nün 54. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek "Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak" etkinliğinin ilk meşalesini Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yakacağını bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo- mavili kulübün kuruluş yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün 54. kuruluş yıl dönümü Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'muzun her yıl İstanbul'da gerçekleştirdiği 'Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak' etkinliğiyle kutlanacak. Sütlüce sahilinde 1 Ağustos Pazar günü saat 15.00 ile 23.00 saatleri arasındaki kutlamalarda Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ilk meşaleyi yakacak. Etkinlik alanında TS Club stant açacak, Türk Kızılay da kan bağışı için çadır kuracak." ifadelerine yer verildi.

Etkinlik kapsamında sanatçılar Ali Bakanay, Yücel Aktaş, Hami Bakan, Yasin Aydın, Hülya Polat, Semih Metin, Servet Tandoğan, Hilmi Yerekaban, Uğur Albayrak, Turan Şahin, İlyas-Furkan Derya ve Seren Uzun'un sahne alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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