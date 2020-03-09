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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Spor

Trabzonspor Kulübü kurullarından ortak açıklama

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya davet etti.

09.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08
Trabzonspor Kulübü kurullarından ortak açıklama

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya davet etti.

Divan Kurulu Başkanı Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve kurulların üyeleri, Ziyabey Tesisleri'nde düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla MHK Başkanı Alp'e tepki gösterdi.

Kurullar adına basın açıklamasını okuyan Sürmen, zaman zaman Türk futbolunda tartışılan konuların bugün geldiği aşama nedeniyle Trabzonspor Kulübü Derneğinin kurullarınca açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu belirtti.

Sürmen, Türkiye Süper Ligi 2019-2020 sezonuna Türk futbol tarihine yalnızca Trabzonspor kaptanı olarak değil, bir dürüstlük timsali olarak da geçen merhum Cemil Usta'nın adının verilmesine rağmen, gerek TFF'nin bazı icraatları gerekse MHK'nin neticeye etki eden birtakım kararlarının sezona damga vurduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun öncelikle toplumsal bir etkinlik olduğu bilinmesi gerekirken tamamen bireysel, ekonomik ve sosyal çıkarlarından dolayı tarafgir bir tavırla sahada oynanan futbola acımasızca müdahale eden bazı hakemlerin yaptıklarının yanına kar kalması ve MHK tarafından da korunması asla kabul edilemez. Bazı pozisyonların saniyelik bir yanılma payından dolayı yanlış kararlarla sonuçlanması hoş görülebilir olsa dahi bazen VAR'a gidilmesi gereken pozisyonlarda bu sistemden faydalanılmaması, bazen de tüm gözlerin gördüğünü görmemekte ısrar edilmesi ne kabul edilebilir ne de hoş görülebilir bir tutumdur. VAR'a başvurulmadan iptal edilen bir golün, veyahut bir futbolcuya gösterilen yanlış bir kartın dahi şampiyonu tayin edebilecek kudrette olduğu bir Süper Lig'de yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcu ve taraftarlarımızın emeğinin çalınmasına sessiz kalmamız beklenemez."

"Bazı takımların şampiyonluk yarışından son haftalarda kopmasıyla birlikte birtakım hakem ve basın mensupları üzerinden ölülerinin diriltilmeye çalışılmasına kimse cesaret etmemelidir." diyen Sürmen, şöyle devam etti:

"Süper Lig'i yönetecek hakemlerin seçilme sürecine kimlerin hangi niyet ve çıkarlarla müdahil olduğu da bitaraf olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu da artık sır değildir. Bu durumda hakemlerin diyet ödemeleri, bulundukları konumu torpille muhafaza etme çabaları futbolumuzu göz göre göre kaosa sürükleyebileceği gibi bu saatten sonra futbol ailesinin bu ve benzeri kaygılara sahip hiçbir üyesinin adil olmalarının beklenemeyeceği aşikardır.

Sayın başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan'ın kulübümüzün resmi sitesinden açıklamada bulunarak gerçekleri anlatmasından Sayın Zekeriya Alp'in neden rahatsız olduğunu açıklamanın kendisinden de anlayamadığımız gibi bunu neden TFF'nin resmi sitesi üzerinden yapıldığını da anlayamadığımızı vurgulamak isteriz. Buradan anlaşılmaktadır ki TFF de sayın Alp'in açıklamasına imza atıp taraf olmuştur."

Ali Sürmen, Zekeriya Alp'e "Bunca yıldır sizi açıkça eleştiren yönetici ve teknik direktörlerden hangilerine cevap verdiniz?" sorusunu yönelterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Daha da önemlisi hangilerini mahkemeye vermekle tehdit ettiniz? Sayın Zekeriya Alp, mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu göstermektedir. Bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu da göstermektedir. Bizim geçmiş deneyimlerimizden öğrendiğimiz en büyük gerçeğimiz, şampiyonluğa gittiğimiz her defasında gizli mahfelerde bizlere pusu kurulduğudur. Gel bu defa alet olma, istifa et. Çünkü biz bu sefer çıktığımız bu yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen taşlı, engebeli bu zor yolda Sayın Alp, bizim için ufak bir çakıl taşısın. Bizler ise camiamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Sizin ve gizli mahfelerde pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm temsilcilerinin istifasını bekliyoruz."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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