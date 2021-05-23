Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası vefat etti
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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası vefat etti

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası vefat etti
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Genel sekreterimiz ve divan üyemiz Ömer Sağıroğlu'nun babası divan üyemiz Osman Sağıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu'na başsağlığı, merhum Osman Sağıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Osman Sağıroğlu'nun cenazesinin bugün saat 15.00'te İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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