Trabzonspor Kulübü, borçlarının yapılandırmasını tamamladı
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Trabzonspor Kulübü, borçlarının yapılandırmasını tamamladı

Trabzonspor Kulübü, borçlarının yapılandırmasını tamamladı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasını tamamladığını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasını tamamladığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve DenizBank AŞ'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 31 Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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Trabzonspor Kulübü, borçlarının yapılandırmasını tamamladı - Haberler Spor
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