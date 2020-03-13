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Trabzonspor, basketbol, Spor

Trabzonspor Kulübü, basketbol kış okulu faaliyetlerine ara verdi

Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, basketbol kış okulu faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

13.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:58
Trabzonspor Kulübü, basketbol kış okulu faaliyetlerine ara verdi

Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, basketbol kış okulu faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Hayırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün küresel bir salgın haline geldiğini ve bu kapsamda bazı tedbirler aldıklarını belirtti.

Kendileri için sporcular ve ailelerin sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Hayırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüse karşı ülkemizdeki tedbirlerle bağlantılı olarak biz de basketbol kış okulu faaliyetlerine ara verme kararı aldık. Faaliyetlerin ne zaman başlayacağı virüsün seyrine göre şekillenecektir. Bizim için esas olan değerli sporcularımızın ve ailelerinin sağlığıdır. Bu süreçte vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan, yapılan resmi açıklamaları dinleyip tavsiyelere uyması büyük önem arz etmektedir."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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