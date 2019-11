Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu - Transfer teklifleri ve sakatlıklar

21.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:42

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili, "Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor. En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik. Bu açıdan Ankaragücü maçı son derece önemli." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, hiçbir maçın oynanmadan kazanılamayacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Bizim için her maç aynı zorlukta. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bütün rakiplerimize aynı oranda saygı duyuyoruz. Rakibe saygı duymazsanız her maçı da aynı ciddiyetle oynamadığınız takdirde farklı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ligde şu an itibarıyla özellikle zor rakip kolay rakip diye bir şey söz konusu değil. Her takım her takımı yenebilecek güçte. Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor. En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik. Bu açıdan Ankaragücü maçı son derece önemli."

Yaklaşık 20 milyon avroluk bir bütçeyle yola çıktıklarını anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kulüp bütçelerine baktığınız zaman benim 4-5 katım olan, 80-85 milyon avro olan kulüplerle ben 20 milyon avroluk bütçeyle aynı mücadeleyi veriyorum. Aynı hedef için. Aradaki açığı kapatmak için çok farklı şeylere ihtiyaç var. Açığı ancak mücadele ederek kapatabilirsiniz. Taraftar desteğine, aynı zamanda da aidiyet duygusuyla mücadele eden futbolcucu topluluğuna ihtiyaç var. Bizim maçlardaki mücadele gücünü diğer maçlarla kıyaslayınca biraz üst düzeyde olduğunu görüyoruz. 10 kişi kaldığımız Alanyaspor maçında bu çok çarpıcı olarak ortaya çıktı. Mücadele gücü bu kadar yüksek olunca, bu kadar fazla efor sarfedince sakatlıkların olması da doğal. Bazıları fiziksel, yarıya yakını da darbeye bağlı. Bunları da düşünerek kadromuzu geniş tuttuk. Sakatlıklar tabii önemli ama netice itibarıyla Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan 11 oyuncuyla mücadelenizi sürdürüyorsunuz, bunlar bahane olmamalı."

"Uğurcan Çakır'a teklif yok"

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'a, Avrupa'dan transfer teklifi gelmediğini dile getirdi.

Uğurcan ile yakın zamanda 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "Şu ana kadar bize gelmiş teklif yok. Futbol kulüpleri futbolcu satarak para kazanır ya da kaybeder. Uğurcan'la ilgili teklif yok. Daha 2 ay önce Uğurcan'la 5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Kağıt üzerinde bizim 5 yıllık sözleşmemiz olan, altyapımızdan yetişmiş önemli bir değer. Yusuf Yazıcı da öyleydi. Önemli bir paraya gitti. Altyapıdan yetişip bu ücrete yurt dışına giden ilk oyuncu. Önemli olan bu futbolcuların yerini doldurmak ve bunu sürdürülebilir bir hale getirmek." diye konuştu.

Genç kaleci hakkında çıkan transfer haberlerini de iyi niyetli olarak değerlendirmediğini vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı,"Şunu da söyleyeyim, bu tartışmalar biraz erken başladı. İnşallah farklı niyetlere yönelik tartışmalar değildir bunlar. Bunları takip ve analiz etmek de bizim görevimiz. Daha 2 ay önce 5 yıllık sözleşme imzalamış bir oyuncuyla ilgili 11. haftada bu şeylerin gündeme getirilmesi pek sağlıklı değil. Ayrıca pek iyi niyetli değerlendirmek de mümkün değil. Daha sezonun bitmesine 6-7 ay var. 'Uğurcan'a teklif geliyor mu?' diye soruluyor. Gelmedi. İnsanları rahatlatacaksa net olarak ifade edeyim." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Kulüpler ve harcamalar kontrol edilebilir bir düzeyde değil"

Türk kulüplerinin mali tablosuna da değinen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda içinde bulunduğumuz tabloya göre Avrupa'da gelir anlamında 7. sıradayız. Buna rağmen 10 büyük lig içinde zarar eden tek lig de bizimki. Sorun zaten buradan başlıyor. Demek ki kulüpler ve harcamalar kontrol edilebilir bir düzeyde değil. Tamamen başarıya endeksli, gelir-gider düzeyine bakmadan yapılan harcamalarla bugün içinden çıkılamaz bir noktaya gelen futbol ekonomisi var. Bizim de en fazla canımızı sıkan ve uğraştığımız konulardan birisiydi. Gelir-gider dengenizi muhafaza etmeden oluşturacağınız bir kulüp ekonomisi sizi hedeflediğiniz başarıya, sürekli para harcayarak uzaklaştırır. Kulübün geleceğini de ekonomik olarak ciddi bir tehlikenin içine sokarsınız."

Trabzonspor Kulübü olarak göreve geldikleri dönemden bugüne ekonomik olarak doğru adımlar attıklarını vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada önemli olan şeylerden birisi, kulüpler dernekler yasasına göre yönetildiği için kulüp başkanları ve yöneticilerinin sadece mali genel kurullarda ibra edilip sorumluluğunun ortadan kalkmasıdır. Bu pek doğru bir bakış açısı değildi. Biz yönetime geldiğimizin 45. günü yaptığımız olağanüstü genel kurulda tüzüğümüzde önemli değişiklik yaparak, bütçe fazlası harcamalardan kulüp başkanı ve yöneticilerinin sorumlu olduğunu belirttik. Kısacası, fazlası bu kişiler tarafından karşılanır. Diğer taraftan UEFA'nın FFP kuralları, yeniden yapılandırma gereği, TFF'nin yeni lisans uygulamasınca limitlerimizin içinde kalarak denk bir bütçe oluşturmaya çalıştık. 40 milyon avro civarında olan kadro maliyetini 20 milyon avro bandına kadar çektik. Gelirlerimiz de önemli ölçüde arttı. Bizden önceki döneme göre ürün satışlarımızda da yüzde 350'ye varan bir artış yakaladık. Bizim dönemimize kadar Trabzonspor futbolcu geliri kaleminde önemli açık veriyordu ve borçların büyük kısmı da buradan kaynaklanıyordu. Bir futbol kulübü gayrimenkul işine girerek para kazanmaz, futbolcu alım satımından para kazanır. Bu bölümde Türk futbol endüstrisi ciddi açık veriyor. 10 liraya transfer ettiğimiz bir oyuncuyu birkaç yıl sonra 2 liraya satmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da sizin mali tablolarınıza yansıyor. Ekonomik anlamda da çıkılmaz noktalara getiriyor."

Kaynak: AA

