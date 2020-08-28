Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (3) Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ağzınızdan çıkan her kelime yarın size para ve hak mahrumiyeti cezası olarak yansıyor.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ağzınızdan çıkan her kelime yarın size para ve hak mahrumiyeti cezası olarak yansıyor. Nedenleri çok gizli kapaklı şeyler de değil. Kamuoyu da federasyon başkanı da biliyor. İfade etiğiniz zaman cezalar, hak mahrumiyeti, şahsıma para cezası... Ben her sabah kalkıyorum şöyle bin lirayı kenara ayırıyorum. Ondan sonra yola revan oluyoruz." diye konuştu.

Ağaoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve yönetiminin 2 senelik süreçte görevden ayrılan üçüncü yönetim olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Bu süre içinde 3 MHK yönetim değişti. İki sene içinde 4. MHK değişikliği oldu. Hakem camiası çok geniş bir camia da değil ama 2 sene içinde 4. MHK yönetimi. MHK, federasyonun en fazla tartışılan kurumlardan, kurullarından birisi. Zekeriya Alp döneminde de istikrar olmayacağını adım gibi biliyordum ve açıklandığında Sayın Nihat Özdemir'e de bunu ifade ettim. Öyle bir hale geldi ki işler ağzınızdan çıkan her kelime yarın size para ve hak mahrumiyeti cezası olarak yansıyor. Nedenleri çok gizli kapaklı şeyler de değil kamuoyu da federasyon başkanı da biliyor. Bunu ifade etiğiniz zaman cezalar, hak mahrumiyeti, şahsıma para cezası... Ben her sabah kalkıyorum şöyle bin lirayı kenara ayırıyorum. Ondan sonra yola revan oluyoruz. Şu ifadeyi bile sportmenliğe aykırı değerlendirebilirler ve bir ceza yiyebiliriz. Herkesin bildiği nedeni de herhalde TFF başkanı da biliyordur." ifadelerini kullandı.

MHK'nın yeni yönetim kurulunda başkan yardımcılığı döneminden hakem olarak tanıdığı isimlerin bulunduğunu dile getiren Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Şahıs olarak Serdar Tatlı'yı tanırım, hakemliğini bilirim. Kendi doğrusu olan bir hakemdi. Galatasaray maçımızda çizgiyi geçti geçmedi tartışmaları olmuştu. Bizim oyunculara yardımcı hakem 'haklısınız' diyor ama o zaman telsiz yok. 'Hocaya söyleyin, anlatın' diyor. Bizim oyuncular da yardımcıya gitmesi için hocaya gidiyor. Serdar Tatlı ile sonra konuşuyoruz, 'evet gitmedim, çünkü öyle gördüm' diyor. Serdar Tatlı'nın yapısının karakterini ifade etmek için söyledim. Doğrusu olan bildiği doğrudan da taviz vermeyen bir insan. Sonra 'Allah'tan Campbell maçı sırtladı da takımı da beni de kurtardı.' dedi. Abitoğlu'nun hakemliğini bilirim, Erol Ersoy'un Kadir Tozlu aynı şekilde benim başkan yardımcılığım döneminde. Metin Tokat da vardı. İnşallah tartışmalardan uzak bir MHK olur. Tek temennim bu. 4 MHK gidiyor geliyor ama hakemler aynı hakemler. MHK'ların gitmesine neden olan sebepler, bu hakemlerin yönetimleri değil mi yoksa bilmediğimiz başka bir şey mi var. Sabah 1 lira ayırmıştım onun üzerine çıkmayalım daha fazla ayırmayalım. Umarım başarılı olurlar. O süreçlerinde bu saydığım isimler bize güven veren isimlerdi. En azından Tatlı'nın hakemlik yaparken hatalı bir kararı varsa hakem hatası olduğunu bilen bir insanım. İnşallah aynı duruşu burada da gösterir. Çünkü burada direnç göstermek önemli. Her taraftan kuşatmanın olduğu yer."

VAR uygulaması

Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon da önceki sezon da VAR Sistemi uygulamalarını başarılı bulmadığını ifade etti.

"Bir sistem geliyor, sistem belli, hakemin görmediğini göreceksin çağıracaksın." diyen Ağaoğlu, "Mesela Medipol Başakşehir maçında Nwakaeme'yi çekip aşağıya indirdi görmedin mi kardeşim, Fırat görmedi yardımcı, 4. de görmedi VAR görmedi mi?" sorularını sordu.

VAR yönetmeliğinin sık değişmesine dikkati çeken Ağaoğlu, "VAR yönetmeliği ile 50 defa oynadılar. Ofsayt çizgisiye oynuyorlar ya hani... Buradan çiziyor. Santra çizgisinin kenarından başlıyor. 18'in oradan korner çizgisine kadar gidiyor. 50 defa oynadılar. Bilmen ne pozisyonu olduğu zaman VAR orta hakemi çağırmaz. Niye, bu pozisyon penaltı, neden çağırmaz? Efendim VAR yönetemiliğine göre bilmem ne bilmen olduğu zaman yukardan da THY uçağı geçtiği zamlan yok AnadoluJet inişe geçtiği zaman bilmem neyin bilmem neden etkilenmesinden dolayı VAR... Bir yönetmelik çıkarırsınız herkesin malumu olur. Herkes de bilir sistem de efektif olarak çalışır." eleştirilerinde bulundu.

VAR Sistemi'nin parasının kulüpler tarafından ödendiğini belirten Ağaoğlu, "22 milyon lira civarındaydı ilk geldiğinde bu sistem.Maçta oynanan futbol topununa kadar kulüpler ödüyor, biz ödüyoruz yani. Sistemin yönetmeliğiyle devamlı oynamamın bir anlamı yok. Orala bakıldığı zaman her şey görülüyor mu? yorumu size bırakıyorum. Öyle olsaydı zaten sistem de bu kadar tartışılmazdı. Sistemi tartışıyoruz böyle bir abukluk olabilir mi. Teknolojiyi tartışıyoruz düşünebiliyor musunuz. Biz top, taca kimin ayağından çıktıyı demiyoruz. Gazişehir Gaziantep maçında attığımız son dakika gol 9 pozisyon önceye gidildi, bazı pozisyonlarda da yarım pozisyon önceye gidilmedi. Bunlar soru işaretleri getiriyor. Bunların ortadan kalmaması lazım." dedi.

VAR hakemlerinin konuşmalarının açıklanmasında şeffaflığın sakıncalı olabileceğini dile getiren Ağaoğlu, diyalogların muhataplarıyla paylaşılabileceğine değindi.

"Bağrı yanık bir kupa"

Ahmet Ağaoğlu, kazandıkları Türkiye Kupası'nın gündeme hiç gelmediğini belirterek "Ben müzedeki en masum kupa diyorum. O kupaya hiç kupa muamelesi yapılmadı. Bağrı yanık bir kupa." göndermesinde bulundu.

Kulübün ekonomik olarak yönetimine yönelik eleştirileri "Avro cinsinden aldığımız tablodan 2 sene içinde geldiğimiz tablo bu. Kulübün o dönem avro olan borçlarını Türk lirasına döndürdük. Avro borçlandılar diye kimseyi de eleştirmiyorum. Daha uygun görmüş olabilirler. Farklı düşünceleri olabilir. Biz ileride sıkıntı yaratacağını düşünerek borçlanmada Türk lirasına döndük. Bütün borçlarımız da konsorsiyuma, onun dışında Allah'ın kuluna borcumuz yok. Yani Bankalar Birliği, yeniden yapılanma dediğimiz sisteme şu an itibarıyla borcumuz 107 milyon avro civarında 1 milyar Türk lirasının altında." sözleriye yanıtladı.

Borsaya açık bir şirket olduklarını kaydeden Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor'un hissesi 2 senelik süreçte yüzde 320 civarında değer kazandı. Ekonomik olarak kulübe zarar verdiğimizi söyleyen insanların Gavur Dağı'ndaki suyla abdest olması lazım. Özveriyle kulübe hizmet etmeye çalışan yöneticilere haksızlık yapılmamalı. Bu kadar özveriyle hizmet etmeye çalışan yönetim kurulu kadrosu uzun zamandır olmadı. Bu işi Türkiye'de insanlar gönüllü yapıyor. Buna saygı duymak lazım. Allah sağlık, şifa versin. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun zamandır ciddi bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. 'Beni hayata kulübüme olan sevgim bağlıyor' veya 'Kulübüme hizmet etme aşkım, sevgim, beni hayata bağlıyor. Eğer o olmasaydı hastalığım farklı seyredebilirdi.' açıklamasını yaptı. İnsanların gönüllü yaptıkları bu kadar özveride fedakarlıkta bulundukları yerde bu insanlara eleştirilerin de hakkaniyet sınırları içinde olması gerekiyor. Bu işi gönül işi sevda olarak yapıyorsunuz. Ben futbolu sevmiyorum ki benimkisi Trabzonspor sevgisi, aşkı sevdası ve Trabzonspor'un bize yaşattığı mutlulukların, onurların, gururların karşısında verebileceksem bir şeyler verme çabası. Bana ne futboldan, tamam oynadığımız oyunun adı futbol ama sevdanın adı Trabzonspor."

Kaynak: AA