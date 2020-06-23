Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Provokasyonun içerisine çekilmeye çalışılıyoruz" Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile dün deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara ilişkin olarak, "Bir provokasyonun içine çekmeye çalışıyorlardı, belirli ölçüde başarılı oldular.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile dün deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara ilişkin olarak, "Bir provokasyonun içine çekmeye çalışıyorlardı, belirli ölçüde başarılı oldular." dedi.

Alanyaspor maçının ardından bordo-mavili kafile ile kente dönen Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "keşke yaşanmasıydı" diyerek başlayan Ağaoğlu, "Zamanı geriye sarmak mümkün değil. Başkan olduğumdan beri çok açık net söyleyeyim en sıkıntılı, en gergin deplasmanlardan birini yaşadık." ifadelerini kullandı.

Hiçbir takımın kendilerine karşı yumuşak bir futbol oynamasını beklemediklerini dile getiren Ağaoğlu, "Futbolun doğasında bu var. Süper Lig'in kalitesi de o zaten. Ama Alanyaspor'un bir hafta önceki maçıyla bizle olan maçı izlendiğinde ne demek istediğimi insanlar çok daha iyi anlayacaklardır. Tekrar söyleyeyim, bu son derece doğaldır. Trabzonspor, ilginç bir takımdır. Direnişin, başkaldırının sembolüdür. Trabzonspor, Anadolu'ya şampiyonluk kupasını hemen lige çıktıktan bir sene sonra 3 defa arka arkaya taşıyan ve kafalarda oluşan bir olguyu yıkan, ortadan kaldıran bir takımdır ve dolayısıyla zaten hiçbir maçımızın sıradan geçmesini beklemiyoruz." yorumunu yaptı.

Karşılaşmada yaşanan olayları anlatan Ağaoğlu, protokol tribünününde oturmadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Protokol tribünün sol tarafında olan bir bölüm vardı. Ben orada, hatta jandarma komutanına 'eğer mümkünse bize burayı ayırın, aramızda mesafe olsun' dedim. Çünkü bir şeylerin olacağını bize orada pek öyle sempatiyle bakılmayacağını hissediyordum. Arada 50 metrelik mesafe vardı. Ben de o mesafenin biraz daha soluna geçtim oradan izledim müsabakayı. Başlama düdüğüyle birlikte en basit şeyleri söyleyeceğim p ile başlayan ler ile biten, şampiyon olamazsınız, edilen küfürler vesaire, bunu insan bir yere kadar tolere edebiliyor. Bizim şampiyon olmamızın ve bizim maçı kazanmamızın galibiyetle çıkmamızın liderliği tekrar almamızın bu arkadaşların bakış açıları ve düşünce yapılarıyla olan şeyi de ilişkilendiremedim. Dediğim gibi bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum."

Maç boyunca gerginliğin devam ettiğini ve ağza alınmayacak şeylerin kendilerine söylendiğini savunan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Ben yine tamamen olayların dışında arkadaşlara 'sakin olun zaten bekledikleri istedikleri bu' şeklinde uyarılarda bulundum. Orada farkına vardım provokasyonun içerisine çekilmeye çalışılıyoruz. Ama benim tamamen konsantrasyonum saha ve kulübeyle ilgili. Oyuncular, kulübe bu gerginliğin dışında kalsın istedim. Ama kulübeler arasında da gerginlik başladı. Orada Alanyaspor yedek kulübesinden sataşmalar, bizim kulübeye derken protokol tribünden hocaya sataşmalar başladı. Alanyaspor Başkanı şunu söylüyor çok şey söyledi de gerçekle alakası olmayan onlardan birisi de 'Hüseyin Çimşir, bizim yöneticimize hakaret yada küfür etti' dedi. Hüseyin Çimşir saha içerisinde nereye oyuna konsantre senin yöneticin nerede oturuyor. Hüseyin hoca 'git işine bak' gibi el hareketi yaptı. Protokol tribünden kulübeye sataşıyorsun. Sonra kamuoyun gözü önünde kendi yöneticini masum göstermeye çalışıp benim takımım teknik direktörünü ateşe atmaya çalışıyorsun. Bunun yaşanan olayların spor adamlığı ve yöneticiliğiyle kendimi de işin içine katarak söylüyorum spor ahlakı ile bağdaşır bir tarafı yok."

Ağaoğlu, beraberlik golünden sonra hemen maç bitiminde de kendilerine küfürlerin devam ettiğini belirterek, "Bizim bulunduğumuz yer normalde izole bölüm. Alanyaspor yöneticileriyle arada parmaklıklar var. Fiziki temas olma imkanı yok. Emniyet güçleri tedbir almış durumda. Tam çıkalım derken arkadan biri koşarak geldi. Küfür edince artık ben de kendime yediremedim. Maç bitmiş, beraberlik golünü atmışsınız, çılgınlar gibi sevinmiş, maç boyunca ağza alınmayacak hakaretleri yapmışsınız artık yeter. Hep beraber tepki gösterdik. Söylediği aynı şekilde kendisine iade edildi." diye konuştu.

"Mevlüt Çavuşoğlu, iyi ilişkiler içinde olduğum görüştüğüm bir insan"

Ahmet Ağaoğlu, daha sonra Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu gördüğünü kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elinde telefon 'sen benim ağabeyime küfür ediyorsun' diye bağırdı. Benim bildiğim onun abisi Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. 15 senedir son derece iyi ilişkiler içinde olduğum sürekli görüştüğüm bir insan. Önce anlayamadım. Senin ağabeyine niye küfredeyim. Telefonda herhalde 4 dakikadır canlı yayın yapıyordu. Telefonu gözüme doğru sokarak abime küfür ediyorsun deyince telefona dikkatli baktım 'abim protokol 2' yazıyordu, anlayamadım. Anlam veremedim. O herhalde bu şekilde tahrik ederek ağzımdan hakaret içeren bir takım kelimeler, cümlelerin çıkmasını bekliyordu. Ben çok provokasyona uğradım ciddi olarak ama böylesiyle ilk defa karşı karşıya kaldım."

"Hiçbir şey özellikle benim oradaki davranışımı haklı gösteremez. Ama bir insanın sinir uçlarıyla da bu kadar oynanır"

Karşılaşmada olmaması gereken şeylerin yaşandığını anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Hiçbir şey özellikle benim oradaki davranışımı haklı gösteremez. Ama bir insanın sinir uçlarıyla da bu kadar oynanır. Bir provokasyonun içine çekmeye çalışıyorlardı, belirli ölçüde başarılı oldular." dedi.

Hava limanına gittiğinde Alanyaspor Başkanı'nın bir televizyon kanalına bağlandığını kaydeden Ağaoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Arkadaşlar telefondan izliyorlarmış, beni uyardılar. Hepsinin elinde telefon kamerası açık. 'Bana ağzı alınmayacak küfürler etti, hakaret etti, vurmaya kalktı' şeklinde söylemleri oldu ki aramızdaki mesafe yarım metre. Bariyer var aramızda, diğer tarafında Alanya Başkanı. Vuracak mesafe de var. Belki de onu bekledi. 'Ağzı leş gibi alkol kokuyordu miden bulandı' diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

Başkan Ağaoğlu, Alanya'da karşılanmadıklarını belirterek, "Fenerbahçe ile olan maç gününün hemen sabahı sayın Ali Koç aradı. 'Başkanım hoş geldiniz nerede kalıyorsunuz. Yapacağımız bir şey var mı? Hatta ziyaret etmek isterim gibi bir şey de yanılmıyorsam söyledi. Nazikçe hoş geldin telefonuydu. Maçtan sonra da aynı şekilde uğurladılar. Aynı karşılanmayı Alanya yönetiminden göremedik." şeklinde konuştu.

Yaşananlarla ilgili tüm spor kamuoyundan özür dileyen Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii ki hiçbir şekilde yakışmadı ama bu bir mücadeledir. Bu tür şeyler süreç içinde zaman içinde istenmese de arzu edilmese de yaşanabiliyor. Bu, hiçbir şekilde bizi mücadele, konsantrasyon ve hedefimizden uzaklaştıracak olgu değil. Bunların muhasebesi yapılacaktır. Önümüzdeki süreçte değerlendirilecek. O gün bugün değil biz Göztepe maçını kazandık başımızı yastığa koyduğumuzda o galibiyet coşkusu orada kaldı. Fenerbahçe galibiyeti orada kaldı. Alanya'da kaybedilen 2 puan ve yaşananlar orada kaldı. Bizim için hayat, zirve yarışı kaldığı yerden çok daha güçlü şekilde devam ediyor."

Kaynak: AA