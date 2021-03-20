Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Önemli bir 3 puandı"
20.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:06
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu