Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Önemli bir 3 puandı"
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Önemli bir 3 puandı"

20.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:06

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Önemli bir 3 puandı'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Önemli bir 3 puandı'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Önemli bir 3 puandı'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Önemli bir 3 puandı'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Önemli bir 3 puandı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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