HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan küme düşmenin kaldırılmasına tepki

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerde bu sezon küme düşme uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi.

30.07.2020 02:53 | Son Güncelleme: 30.07.2020 02:59

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerde bu sezon küme düşme uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştıkları maçın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerden düşme uygulamasını kaldırmasını doğru bulmadıklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin almış olduğu çok garip bir karar var. Madem küme düşme olmayacaktı o zaman bu lig niye oynandı? Öyle 20 kulübün ittifakı falan... Ben bunu asla kabul etmiyorum. Takvime baktığımızda önümüzde 65 maç var. Birçok oyuncu milli takımlara gidiyor. Önce önümüze bir takvim gelsin. Ayrıca gelir düşüşü yaşanacak. Bu gelir kaybının nasıl karşılanacağı konusunda teminat verilmesi gerek. Bu takvim nasıl oluşacak? 65 maçı nasıl oynayacağız? Biz bunu söyledikten 24 saat geçmeden bu karar alındığına göre demek ki bu karar çekmecedeydi. Bu net. Küme düşme olmadığına göre demek ki ligin üstü dizayn edildi. Ligin üstüne şekil vermek için oynadık. Bu şık değil. Hiç hoş olmadı. Trabzonspor zaten haksızlıklara karşı mücadelenin sembolü olmuş bir takımdır." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün Başkanı, bu sezon 16 milyon avro değerinde bir kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu takım ligi ikinci, kupayı da şampiyon olarak bitiriyor. Yaşananlara anlam veremiyorum. Karşı karşıya kaldığımız durum can sıkıcı. İçimizde değerlendireceğiz. Verilen aradan sonra oynanan maçlarda ciddi sakatlıklar gördük. Herkes kendi hesabına göre konuşuyor. Pandemi sürecinde ağzımızı açmadık. Mükafatı bu olmamalıydı. TFF'nin almış olduğu karara saygılıyız ama bu kabul ettiğimiz anlamına gelmez. 350 bin liraya yakın bir cezayla en fazla cezayı yemiş bir adamım. Bu asla sportmenliğe aykırı açıklama değil. Burada çok büyük yanlış var. Benimle aynı ifadeleri kullanan kulüplerin sayısı da az değildi."

"Bu kararın iyi niyetle alındığına kimse beni inandıramaz"

TFF'nin rezerv ligle ilgili henüz karar almamasını da eleştiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir rezerv lig konusu var mesela. 8 aydır tartışılıyor. Bunun 8 ay tartışıldığı bir noktada siz bu kararı (küme düşmenin kaldırılması) 8 saat içinde alıyorsanız kusura bakmayın bu kararın iyi niyetle alındığına kimse beni inandıramaz. Rezerv lig olmasa oyuncuları elinizden çıkarmak zorunda kalacaksınız. 70'e yakın oyuncumuz var. Bir ay sonra lig başlayacak. Rezerv ligle ilgili alınmış karar yok. Bu oyuncuları ne yapacağım? Gidin Milli Takım Hocasına sorun, mutlu mu acaba? İki günde bir maç oynamak zorunda kalacağız, devre arası yapmadan."

"Türkiye'nin en iyi takımı Trabzonspor"

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbol takımının bu sezon lig ve kupada başarıyı hak ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşadığımız birtakım olumsuzluklar, sıkıntılar ve uygunsuzluklar lig yarışında bizi geride bıraktı. En son Atay Aktuğ'un başkanlık yaptığı dönemde lig ikincisi ve kupa şampiyonu olmuştuk. Yapılan birtakım eleştirilerin büyük bir bölümüne hak veriyorum. Son maçlarda şampiyonluğun elimizden gitmiş olmasının üzüntüsü ve sıkıntısı... Kupalar kolay kazanılmıyor. Takım kupada önemli mücadele verdi. Sörloth enteresan bir çocuk. Açılışı ve burada da kapanışı o yaptı. İyi bir mücadeleydi. Bana göre Türkiye'nin en iyi takımı Trabzonspor. Bu kupayı da hak ediyorduk. Oyuncularım çok büyük bir başarının altına imza attılar. Hüseyin Çimşir'e de teşekkür ediyorum. Eddie Newton'u da tebrik ediyorum. Kısa sürede kariyerine bir kupa eklemiş oldu. Taraftarlara ve camiaya armağan olsun. Biraz daha sakin olsunlar. Her sene üstüne koya koya gidiyoruz."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan küme düşmenin kaldırılmasına tepki

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı 3. Sayfa
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Güncel
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor Güncel
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı
Günlük burç yorumları 29 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Pınar Gültekin Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan küme düşmenin kaldırılmasına tepki - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 03:17:50. #1.14#
title