Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağaoğlu mesajında, 19 Mayıs 1919'un tarihin mihenk taşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yüce bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirtti.

Ağaoğlu, 19 Mayıs'ın Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı gün olduğuna işaret ederek, emperyalistlere karşı bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, 29 Ekim 1923'e gidecek zaferlerle dolu yolculuğun başladığı gün olduğunu kaydetti.

Böylesine büyük anlamlar taşıyan 19 Mayıs'ı ilk günkü heyecanıyla kutlamanın haklı gururunu yaşadığını vurgulayan Ağaoğlu, gençlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu özel bayramı sizlere de armağan etmişti. 'Umudum gençliktedir' diyen Önderimiz Atatürk gibi Trabzonspor Kulübü olarak bizler de size güveniyor ve inanıyoruz. Gelecekte daha da güçlü bir Türkiye oluşturacağınızı biliyoruz. Sizler bu vatan topraklarının teminatısınız. 19 Mayıs ruhunu bir yaşam biçimi haline getirmeli, gelecek nesillere aktaracak bilincin oluşmasını da sağlamalısınız. Bu en büyük ödeviniz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerden hareketle tüm vatandaşlarımızın ?19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Haberler Spor
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