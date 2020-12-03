Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu "Hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak"
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu "Hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak"

03.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:07

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" programının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" programının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu 'Hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu 'Hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu 'Hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu 'Hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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