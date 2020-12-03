Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu "Hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak"
03.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:07
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" programının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" programının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan