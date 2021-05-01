Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, mesajında, "Ülke futbolumuzda emek ve alın terinin sembolü haline gelmiş Trabzonspor'umuz, geçtiğimiz yıldan bugüne dek kullandığı ve hepimizi bir araya getirerek büyük bir dayanışma örneği göstermemize vesile olan "Yan yana" sloganıyla birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır." ifadesini kullandı.

"Biz yöneticilerin, profesyonel futbolcu kadromuzun, çalışanlarımızın ve siz değerli taraftarlarımızın döktüğü alın teri, gösterdiği emek ve dayanışma, Trabzonspor'umuzu dünden daha ileri bir noktaya taşımış, bugünden de daha uzağa taşımaya devam edecektir." diyen Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Emek dünyanın en kutsal değeri, dayanışma ise tüm insanlığın ortak anlayışı olmalıdır. Bunun en güzel örneğini içinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisi sürecinde gördük. Tüm insanlık, tüm dünya bir araya gelerek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Başta doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere dünya üzerindeki her birey, bu pandeminin en az hasarla atlatılması için büyük bir emek veriyor. İçinde bulunduğumuz ve bugün kutladığımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde en çok alkışı başta doktorlarımız ve sağlık emekçilerimizin hak ettiğini düşünüyor, Trabzonspor Kulübü olarak bu vesileyle onlara büyük bir minnet ve şükran duyduğumuzu belirtmek istiyorum."

Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübünün personeli başta olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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