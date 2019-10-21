Trabzonspor Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'ye ilişkin, "Beşiktaş JK'nin olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.