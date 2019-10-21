Trabzonspor Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

21.10.2019 11:08
Trabzonspor Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'ye ilişkin, "Beşiktaş JK'nin olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.