Trabzonspor Kulübü, 20. TS Club mağazasını Ümraniye'de açacak
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Trabzonspor Kulübü, 20. TS Club mağazasını Ümraniye'de açacak

12.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:14
Trabzonspor Kulübü, 20. TS Club mağazasını Ümraniye'de açacak

Trabzonspor Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı TS Club mağazalarının 20'ncisinin İstanbul Ümraniye'de açılacağı bildirildi.

Trabzonspor Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı TS Club mağazalarının 20'ncisinin İstanbul Ümraniye'de açılacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul'da Trabzonspor taraftarlarının yoğun olarak yaşadığı semtlerden biri olan Ümraniye'de hizmete girecek yeni mağazanın yarın saat 10.00'da açılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TS Club'lardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan, bir mağazayı daha kulübe kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Orhan, görev süreleri boyunca TS Club mağazalarının sayısını artırmanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yaşayan taraftarlarımızın yoğun olarak bulunduğu ve sık sık mağaza talebinde bulundukları Ümraniye, mağaza açmak istediğimiz en önemli noktalar arasındaydı. Bu hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum, çok gururluyum. Yeni mağazamız, 20. TS Club olma özelliği taşıyor. Mağazamız 150 metrekare alanda ve iki kat olarak hizmet verecek. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni mağzalarımız için de çalışmalarımıza devam ediyoruz."

TS Club mağazasının İstiklal Mahallesi Alemdağ Caddesi No: 240/b adresinde hizmet vereceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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